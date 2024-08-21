Собянин: за ночь сбито 10 беспилотников, летевших на Москву

В течение ночи на среду 21 августа в Подмосковье сбито 10 беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атака началась около 3 часов ночи. Первые три БПЛА были обезврежены в Подольске. Место поражения других аппаратов не уточняется.

Собянин сообщил, что это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки», - написал мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что по предварительным данным на земле в результате отражения атаки никто не пострадал. Работают сотрудники экстренных служб.

В предыдущий раз Собянин сообщал об уничтожении БПЛА 11 июля.