Сенатор Савельев попал на видео за минуты до задержания

Генеральный прокурор Игорь Краснов появился в зале, где проходило заседание Совета Федерации, во время поздравления Валентины Матвиенко в связи с окончанием весенней сессии.

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев хлопал вместе со всеми в момент, когда Краснов зашел в зал с сотрудниками правоохранительных органов, держа в руках документы. Сразу после этого трансляция оборвалась.

Савельева не собираются лишать полномочий сенатора от Тульской области, его полномочия истекают осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

При этом членство Савельева в «Единой России» на время следственных действий приостановят, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Ранее стало известно, что сенатор Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года.