МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенатор Савельев попал на видео за минуты до задержания

Генпрокурор Игорь Краснов появился в зале Совфеда во время поздравления Валентины Матвиенко в связи с окончанием весенней сессии.
Мария Зайцева 2024-08-02 17:14:28
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный прокурор Игорь Краснов появился в зале, где проходило заседание Совета Федерации, во время поздравления Валентины Матвиенко в связи с окончанием весенней сессии.

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев хлопал вместе со всеми в момент, когда Краснов зашел в зал с сотрудниками правоохранительных органов, держа в руках документы. Сразу после этого трансляция оборвалась.

Савельева не собираются лишать полномочий сенатора от Тульской области, его полномочия истекают осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

При этом членство Савельева в «Единой России» на время следственных действий приостановят, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Ранее стало известно, что сенатор Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года.

#Совет Федерации #Задержание #Уголовное дело #Единая Россия #Игорь Краснов #генеральный прокурор #дмитрий савельев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 