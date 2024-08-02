МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенатор Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года

Сенатор Дмитрий Савельев из-за личной неприязни поручил убить предпринимателя в августе 2023 года.
Услада Дубинина 2024-08-02 15:41:58
© Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - указано в сообщении Telegram-канала СК РФ.

По данным следствия, после получения информации об убийстве Савельев за совершение преступления передал соучастнику денежное вознаграждение.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на сенатора. В Генпрокуратуре сообщили о лишении Савельева неприкосновенности.

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал «Звезде» подробности задержания Дмитрия Савельева. Тимченко отметил, что сенатор назвал утверждения о причастности к организации убийства провокацией. 

#Тульская область #Задержание #СК РФ #сенатор #Заказное убийство #дмитрий савельев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 