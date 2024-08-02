Сенатор Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев заказал убийство предпринимателя в августе 2023 года. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - указано в сообщении Telegram-канала СК РФ.
По данным следствия, после получения информации об убийстве Савельев за совершение преступления передал соучастнику денежное вознаграждение.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело на сенатора. В Генпрокуратуре сообщили о лишении Савельева неприкосновенности.
Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал «Звезде» подробности задержания Дмитрия Савельева. Тимченко отметил, что сенатор назвал утверждения о причастности к организации убийства провокацией.
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