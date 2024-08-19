В Монголии стартовали учения «Селенга-2024»

В Монголии состоялось торжественное открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2024». Церемония прошла на территории полевого лагеря вблизи города Чойбалсан.

Монголия впервые на своей территории проводит межвидовое учение с участием вооруженных сил иностранного государства.

На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны обоих государств-участников мероприятия. Торжественное право поднять флаг совместного учения предоставилось командирам тактических групп Равилю Тукаеву и Болдасайхану Галбарах.

«Убежден, что предстоящее учение будет продолжением славных традиций наших дедов и отцов и поспособствуют более качественному и плодотворному сотрудничеству направленному на укрепление безопасности в регионе и поднятию российско-монгольских отношений на новый уровень», - обратился к присутствующим помощник командующего войсками Восточного военного округа по международной деятельности Иван Тараев.

Он также поздравил участников учения с переходом тактического уровня мероприятия на межвидовый. Тараев отметил, что на открытии присутствуют практически все рода войск.

Стоит отметить, что совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2024» придается особое значение. Оно направленно на борьбу с международным терроризмом и проводится в канун 85-летия победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией в ходе сражения на реке Халхин-Гол.

После торжественной части прошла насыщенная программа культурных мероприятий. В них приняли участие творческие коллективы России и Монголии и военнослужащих двух стран.

В этом году на учениях впервые задействованы Сухопутные войска, ВКС и силы специального назначения двух стран. В мероприятии принимают участие около 700 человек и 200 единиц военной техники. От Воздушно-космических сил в этом году будут участвовать привлекается истребительная, штурмовая и армейская авиация.

Ранее Минобороны показало кадры прибытия эшелонов ВВО в Монголию для участия на учениях «Селенга-2024». Торжественная встреча российских военнослужащих прошла на железнодорожной станции Баян Тумэн под Чойбалсаном.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.