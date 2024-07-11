МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над четырьмя регионами РФ

Российские военнослужащие пресекли попытку атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа (БПЛА) по четырем регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Средства ПВО уничтожили и перехватили два вражеских дрона в небе над Брянской областью, и по одному - над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в ведомстве.
Попытка террористический атаки произошла в ночь на четверг 11 июля.
Ранее о перехвате беспилотника противника в Ступинском городском округе столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, повреждений и пострадавших в результате атаки и падения обломков нет.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.
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