МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над четырьмя регионами РФ

Российские военнослужащие пресекли попытку атаки ВСУ с применением беспилотников самолетного типа (БПЛА) по четырем регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средства ПВО уничтожили и перехватили два вражеских дрона в небе над Брянской областью, и по одному - над Тамбовской, Тульской и Московской областями, уточнили в ведомстве.

Попытка террористический атаки произошла в ночь на четверг 11 июля.

Ранее о перехвате беспилотника противника в Ступинском городском округе столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, повреждений и пострадавших в результате атаки и падения обломков нет.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.