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СК завел уголовное дело в отношении сенатора Савельева

Дело заведено о факту приготовления к убийству.
Мария Зайцева 2024-08-02 15:35:25
© Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завели уголовное дело на сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать заказное убийство своему знакомому, который занялся поиском исполнителя.

«В августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы узнали о намерении в результате организации оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировки убийства.

В ведомстве отметили, что после информации о выполнении убийстве Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.

Ранее Генпрокуратура передала в Совет Федерации копии материалов уголовного дела сенатора РФ, что стало основанием для лишения того неприкосновенности.

#в стране и мире #убийство #Уголовное дело #сенатор #СК #организация #Следственный комитет РФ #дмитрий савельев
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