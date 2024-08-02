СК завел уголовное дело в отношении сенатора Савельева

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завели уголовное дело на сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать заказное убийство своему знакомому, который занялся поиском исполнителя.

«В августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы узнали о намерении в результате организации оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировки убийства.

В ведомстве отметили, что после информации о выполнении убийстве Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.

Ранее Генпрокуратура передала в Совет Федерации копии материалов уголовного дела сенатора РФ, что стало основанием для лишения того неприкосновенности.