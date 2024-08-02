Прокуратура передала в Совфед копии материалов дела Савельева

Генеральный прокурор Игорь Краснов передал в Совет Федерации копии материалов уголовного дела сенатора РФ от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам Совфед лишил Савельева неприкосновенности и дал согласие на его задержание, а также привлечение в качестве обвиняемого, обыск и заключение под стражу.

Он отметил, что ведомство приняло решение в соответствии с ч. 2 ст. 98 Конституции России.

«Все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены», - говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ будет добиваться ареста сенатора Дмитрия Савельева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время ему предъявляют обвинение. После этого следователь выйдет в Басманный суд с ходатайством об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал он.

Ранее Генпрокуратура подтвердила, что член Совета Федерации Дмитрий Савельев подозревается в организации убийства.