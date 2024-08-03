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Чемпионка Пацкевич: трансгендеры на ОИ должны соревноваться между собой

Александра Пацкевич считает, что на Западе забыли о правах людей с традиционными ценностями.
Услада Дубинина 2024-08-03 10:11:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Толерантность на Западе существует на словах, а не на деле, сказала «Звезде» олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, комментируя скандал с выступлениями на Олимпиаде в Париже боксеров-трансгендеров. По мнению спортсменки, не следует не забывать о правах и желаниях людей с традиционными ценностями.

«Если есть трансгендеры, которые принимают участие в Олимпийских играх, то это должна быть отдельная категория, где они в равных условиях должны бороться между собой. Никогда мужчина не должен бороться с женщиной», - подчеркнула Пацкевич.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже итальянская боксерша Анджела Карини завершила поединок с трансгендерной спортсменкой из Алжира Иман Хелиф на 47 секунде. Итальянка ушла с ринга, уступив победное место Хелиф. Боксер-трансгендер из Тайваня Линь Юйтин накануне одолел узбекскую спортсменку Ситору Турдибекову со счетом 5:0. Проигравшие спортсменки не стали жать руки соперникам и покинули ринг в слезах. Оба победителя ранее были дисквалифицированы с чемпионата мира, так как провалили гендерный тест.

#Париж #трансгендеры #наш эксклюзив #Пацкевич #традиционные ценности #Олимпиада-2024
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