Чемпионка Пацкевич: трансгендеры на ОИ должны соревноваться между собой

Толерантность на Западе существует на словах, а не на деле, сказала «Звезде» олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, комментируя скандал с выступлениями на Олимпиаде в Париже боксеров-трансгендеров. По мнению спортсменки, не следует не забывать о правах и желаниях людей с традиционными ценностями.

«Если есть трансгендеры, которые принимают участие в Олимпийских играх, то это должна быть отдельная категория, где они в равных условиях должны бороться между собой. Никогда мужчина не должен бороться с женщиной», - подчеркнула Пацкевич.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже итальянская боксерша Анджела Карини завершила поединок с трансгендерной спортсменкой из Алжира Иман Хелиф на 47 секунде. Итальянка ушла с ринга, уступив победное место Хелиф. Боксер-трансгендер из Тайваня Линь Юйтин накануне одолел узбекскую спортсменку Ситору Турдибекову со счетом 5:0. Проигравшие спортсменки не стали жать руки соперникам и покинули ринг в слезах. Оба победителя ранее были дисквалифицированы с чемпионата мира, так как провалили гендерный тест.