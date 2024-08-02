РИА Новости: сенатор Савельев задержан по подозрению в организации убийства

Сенатор РФ от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации. Об этом заявил председатель Комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Как сообщает агентство РИА Новости, Савельев подозревается в причастности к организации убийства. По словам Тимченко, с сенатора снята неприкосновенность.

«На сегодняшнем заседании Совета Федерации палата дала согласие на снятие с Савельева неприкосновенности сенатора», - заявил Тимченко.

С требованием снять неприкосновенность с Савельева в Совфед обратился генеральный прокурор Игорь Краснов. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, после чего правоохранители задержали его для проведения следственных мероприятий.

Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тульской области. Также с 2016 по 2023 год являлся членом Комитета Совфеда по экономической политике.