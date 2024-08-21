Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демпартии

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии США. Это решение утвердил партийный съезд, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго.

Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц, выступили из Висконсина, где они проводят предвыборный митинг. Видеозапись их выступления показали делегатам на арене Чикаго.

Ожидается, что бывший президент Барак Обама выступит на съезде «с суровым предупреждением об опасности Дональда Трампа», передает CNN.

Ранее в этом месяце вице-президент уже стала официальным кандидатом партии на пост президента, получив большинство голосов в ходе виртуального голосования.

Харрис - первая цветная женщина, ставшая кандидатом от крупной американской политической партии. Она произнесет свою полную речь о согласии выдвигаться в четверг, в последний день съезда.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Харрис от Республиканской партии станет экс-президент Дональд Трамп. Его напарником по кампании и кандидатом в вице-президенты стал Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор от штата Огайо.