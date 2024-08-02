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В Кремле заявили, что обмен заключенными не связан с диалогом по Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин жестко требовал обмена, что позволило освободить россиян.
Глеб Владовский 2024-08-02 13:07:04
© Фото: Сергей Ильин, РИА Новости

Обмен заключенными с США и переговоры по Украине - это разные вещи. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это разные направления работы и совершенно разные ситуации», - пояснил спикер Кремля.

Он также уточнил, что работа велась по линии ФСБ и ЦРУ, которая требовала очень сложных переговоров. В то время как на переговорах по Украине действуют иные принципы.

«Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности», - объяснил Песков.

Напомним, что 1 августа состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Встречать освобожденных россиян приехал президент Владимир Путин прямо к трапу прилетевшего самолета. 

#Россия #сша #Дмитрий Песков #обмен заключенными
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