Более 100 посетителей выставки трофеев в Кургане захотели служить по контракту, сообщает Министерство обороны РФ.

На выставке работает пункт по набору контрактников. С кандидатами беседуют, разъясняют социальные гарантии военнослужащих, доводят им права и обязанности при заключении контракта. Учитывается и желание гражданина нести службу в «домашнем» регионе, а также то, в каких войсках он хотел бы служить.

Также кандидаты могут попробовать поуправлять дроном и в случае успешного тестирования пройти подготовку и продолжить службу на должности оператора беспилотника.

Передвижная выставка «Сила V правде - гордость и победа» открылась в Кургане 22 июля и будет работать до 3 августа включительно. На площадке представлена техника, добытая силами группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях. Посетители могут увидеть образцы, поставляемые Киеву странами Запада, включая танк Abrams, БТР М113, Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

Отметим, что регионы России стали повышать выплаты участникам специальной военной операции после рекомендации президента РФ Владимира Путина. Напомним, глава государства подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тысяч рублей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.