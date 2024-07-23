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Захватчику заложников в СИЗО в Ростове вынесли приговор за участие в ИГ*

Малика Гандалоева приговорили к 20 годам лишения свободы.
Сергей Лебедев 2024-07-23 17:44:15
© Фото: ТРК «Звезда»

Южный окружной суд вынес приговор в отношении участника захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону Малика Гандалоева. Его приговорили к 20 годам лишения свободы по делу об участии в запрещенной в России террористической организации ИГ*. Об этом сообщает РИА Новости

По версии следствия, Малик Гандалоев не позднее января прошлого года решил вступить в ИГ*. Он прибыл в Ингушетию, где и записал на видео присягу вступления в террористическую организацию. Также он изготовил снайперскую винтовку и взрывчатое вещество.

Напомним, утром 16 июня несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Они были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Силовики ликвидировали почти всех террористов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому проходит и Малик Гандалоев. Вторым фигурантом дела является Данил Камнев.

Ранее Данил Камнев признал в суде вину в подготовке теракта в Кисловодске. Он планировал подорвать здание ОМВД.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Ростов-на-Дону #террорист #суд #Приговор #Уголовное дело #заложники #Малик Гандалоев
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