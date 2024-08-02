В Москве запретили строить квартиры меньше 28 «квадратов»

В Москве вступило в силу постановление о запрете строительства в столице квартир, площадь которых составляет менее 28 квадратных метров. Согласно документу, данная площадь не учитывает размер балконов, лоджий, тамбуров и холодных кладовых.

«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир», - говорится в тексте постановления.

Постановление вступило в силу 1 августа этого года.

О решении запретить строить маленькие квартиры-студии в столице стало известно в мае этого года. При нарушении данных требований будет выдаваться отрицательное заключение на строительные проекты. Ограничение не будет распространяться на жилплощадь, в отношении которой по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение.