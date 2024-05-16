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В Москве перестанут строить маленькие квартиры

В случае нарушения требований по квадратуре будет выдаваться отрицательное экспертное заключение.
Ян Брацкий 2024-05-16 10:43:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве перестанут строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Это следует из опубликованного информационного письма Москомэкспертизы. Там напомнили, что «студия» не относится к видам жилых помещений согласно Жилищному кодексу РФ.

«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства <...> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», - говорится в документе.

При нарушении данных требований будет выдаваться отрицательное заключение на строительные проекты. Также надзорные органы будут следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях строительства. Что касается объектов, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение, то на них ограничения распространяться не будут.

#Москва #стройка #новостройка #квартира-студия
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