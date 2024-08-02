Боец ВДВ заявил, что настоящие десантники в фонтане не купаются

Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула в составе съемочной группы нашего телеканала работает на Красной площади, где сейчас отмечают День Воздушно-десантных войск. Он пообщался с военнослужащими ВДВ.

«Задал такой вопрос - купаются ли десантники в фонтане. И услышал такой ответ - "настоящие десантники в фонтане не купаются"», - сообщил коррспондент.

На данный момент, как отметил корреспондент, мероприятия в честь Дня ВДВ непосредственно на Красной площади завершаются, но в парке Зарядья еще должен будет пройти праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что воины-десантники разгромили врага при помощи «карусели смерти» у населенного пункта Переездное на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.