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Боец ВДВ заявил, что настоящие десантники в фонтане не купаются

Праздничные мероприятия на Красной площади завершаются, но десантников, москвичей и гостей столицы ждет концерт в парке Зарядье.
Андрей Вакула 2024-08-02 13:47:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула в составе съемочной группы нашего телеканала работает на Красной площади, где сейчас отмечают День Воздушно-десантных войск. Он пообщался с военнослужащими ВДВ. 

«Задал такой вопрос - купаются ли десантники в фонтане. И услышал такой ответ - "настоящие десантники в фонтане не купаются"», - сообщил коррспондент. 

На данный момент, как отметил корреспондент, мероприятия в честь Дня ВДВ непосредственно на Красной площади завершаются, но в парке Зарядья еще должен будет пройти праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что воины-десантники разгромили врага при помощи «карусели смерти» у населенного пункта Переездное на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #ВДВ #Красная площадь #десантники #День ВДВ #наш эксклюзив
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