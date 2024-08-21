Захарова сравнила позицию Чехии по «СП» с заявлениями террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила позицию президента Чехии Петра Павела по «Северным Потокам», который назвал газопровод законной целью Украины, с высказываниями террористов.

«Ранее с такими “мыслями” выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», - написала Захарова в своем Telegram.

Дипломат также привела цитаты террористов из ИГИЛ* и «Аль-Каиды»** (организации, запрещенные в РФ как террористические), которые призывали нападать на американцев и объекты внутри США и в других странах.

В данном случае речь идет об интервью чешского лидера, в котором он заявил, что в условиях вооруженного конфликта целью удара могут стать не только объекты военного, но и стратегического характера. Тем не менее он подчеркнул, что у него нет достоверной информации, кто именно стоит за терактом.

Ранее Захарова также отмечала, что версия о том, что к организации подрыва «Северных потоков» причастны украинские дайверы является «информационной шелухой» и попыткой истинных заказчиков снять с себя ответственность.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**«Аль Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.