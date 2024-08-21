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Правящая партия Молдавии выдвинет Санду кандидатом в президенты

Выборы в Молдавии состоятся 20 октября.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 21:47:51
© Фото: IMAGO, ARCHEOPIX Globallookpress

Президента Молдавии Майю Санду в четверг официально выдвинут кандидатом на пост главы государства от правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

«В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Санду является основательницей партии и была ее руководительницей до избрания на пост лидера страны.

Напомним, президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, вместе с ними состоится референдум о возможном вступлении страны в Евросоюз. В должности президента Санду ранее подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС.

#Молдавия #президентские выборы #Майя Санду #правящая партия
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