Правящая партия Молдавии выдвинет Санду кандидатом в президенты

Президента Молдавии Майю Санду в четверг официально выдвинут кандидатом на пост главы государства от правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

«В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Санду является основательницей партии и была ее руководительницей до избрания на пост лидера страны.

Напомним, президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, вместе с ними состоится референдум о возможном вступлении страны в Евросоюз. В должности президента Санду ранее подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС.