В российском посольстве в США рассказали, что в местных тюрьмах еще остаются множество россиян, которые ожидают возвращения на Родину и надеются на это. Дипломаты РФ видят свою основную задачу в благополучии находящихся в американских тюрьмах россиян, воспринимая тяготы несправедливо оказавшихся там, как свои собственные.

«В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру. <...> Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», - сообщили в пресс-службе посольства РФ.

Также в российском диппредставительстве отметили, что знают, какие трудности пришлось пережить освобожденным 1 августа россиянам. Находясь под постоянным психологическим давлением и в «немыслимых условиях содержания», они проявили стойкость и мужество, сохранив патриотизм и любовь к России.

Напомним, в результате длительных переговоров на Родину вернули восемь граждан РФ и несовершеннолетних детей, все они были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. Взамен президент РФ Владимир Путин помиловал и отпустил 13 задержанных человек.