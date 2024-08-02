МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство РФ пообещало работать над освобождением россиян из тюрем США

В американских застенках содержатся еще десятки граждан России, ждущих вызволения на свободу и отправки на Родину, заявили в посольстве РФ.
Марина Крижановская 2024-08-02 01:23:40
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

В российском посольстве в США рассказали, что в местных тюрьмах еще остаются множество россиян, которые ожидают возвращения на Родину и надеются на это. Дипломаты РФ видят свою основную задачу в благополучии находящихся в американских тюрьмах россиян, воспринимая тяготы несправедливо оказавшихся там, как свои собственные.

«В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру. <...> Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение и облегчить участь всех соотечественников, попавших в жернова местной юстиции», - сообщили в пресс-службе посольства РФ.

Также в российском диппредставительстве отметили, что знают, какие трудности пришлось пережить освобожденным 1 августа россиянам. Находясь под постоянным психологическим давлением и в «немыслимых условиях содержания», они проявили стойкость и мужество, сохранив патриотизм и любовь к России.

Напомним, в результате длительных переговоров на Родину вернули восемь граждан РФ и несовершеннолетних детей, все они были задержаны и находились в заключении в ряде стран НАТО. Взамен президент РФ Владимир Путин помиловал и отпустил 13 задержанных человек.

#в стране и мире #посольство рф в сша #тюрьмы в США #освобождение россиян
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 