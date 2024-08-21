Белоусов поздравил бойцов с освобождением Новгородского в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики.

«В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство. Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях», - сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Также глава оборонного ведомства отметил, что благодаря личному мужеству и профессиональным действиям военнослужащих на территории Запорожской области и ДНР освобожден 21 населенный пункт.

«Более 2,5 тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое удостоены звания Героя Российской Федерации», - добавил глава российского военного ведомства.

Белоусов добавил, что страна никогда не забудет подвига воинов, отдавших жизнь за Родину. Министр поблагодарил личный состав за верность присяге и успешное выполнение боевых задач.