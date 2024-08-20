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ВС РФ разгромили крупную группировку ВСУ при освобождении Новгородского

Стратегически важный логистический узел Новгородское был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».
2024-08-20 13:07:36
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новгородское на территории ДНР. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что Новгородское - один из крупнейших населенных пунктов Торецкой англомерации. Также этот пункт является важным логистическим узлом. 

В МО РФ отметили, что в ходе освобождения Новгородского была разгромлена крупная группировка войск противника.

Всего же за сутки в результате действий группировки войск «Центр» враг потерял более 585 боевиков, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. 

Также Минобороны России рассказало о нанесении огневого поражения по формированиям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ. Досталось и 120-й бригаде теробороны Это произошло в районах населенных пунктов Торецк и Калиново на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил комсостав 47-й бригады ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #новгородское #группировка «Центр»
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