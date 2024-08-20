Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новгородское на территории ДНР.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что Новгородское - один из крупнейших населенных пунктов Торецкой англомерации. Также этот пункт является важным логистическим узлом.

В МО РФ отметили, что в ходе освобождения Новгородского была разгромлена крупная группировка войск противника.

Всего же за сутки в результате действий группировки войск «Центр» враг потерял более 585 боевиков, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Также Минобороны России рассказало о нанесении огневого поражения по формированиям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ. Досталось и 120-й бригаде теробороны Это произошло в районах населенных пунктов Торецк и Калиново на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил комсостав 47-й бригады ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.