РКН: сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой

Сбой в работе ряда сервисов на территории России связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Отмечается, что на данный момент все работает в обычном режиме.

«По состоянию на 15.00 мск атака отражена», - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня около двух часов дня был зафиксирован сбой в работе некоторых интернет-сервисов. Так, например, не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Преимущественно с проблемами столкнулись пользователи в столичном регионе, в Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областях.