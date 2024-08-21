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Поздняков объяснил действия МОК давлением западных спонсоров

Президент ОКР Станислав Поздняков допустил в будущем восстановление отношений с Международным олимпийским комитетом.
Ян Брацкий 2024-08-21 15:57:08
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Предсказать поведение преемника Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета невозможно. Об этом «Звезде» заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Сам Бах и Олимпийский комитет являются заложниками той экономической модели, которую они реализуют на практике. Дело в том, что огромное количество спонсоров МОК - это трансатлантические корпорации с западным участием. Поэтому они давят на МОК. Организация, к сожалению, не смогла преодолеть это политическое давление», - заявил Поздняков.

В текущий условиях президент Олимпийского комитета России считает приоритетной задачей сохранение страной своих позиций.

«Как вы знаете, Олимпийский комитет России находится в состоянии временного приостановления. Эта ситуация дает возможность обеим сторонам не делать скоропалительных движений и подготовиться к полноценному восстановлению отношений. Я доволен нынешним уровнем взаимоотношений. Они носят неформальный характер», - заключил президент ОКР.

С его слов, МОК и ОКР имеют опыт преодоления кризисов в отношениях с 2018 года. Накопленный опыт, по его мнению, позволит в сжатые сроки вернуться к полноформатному восстановлению отношений.

#томас бах #МОК #ОКР #наш эксклюзив #поздняков
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