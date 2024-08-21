Поздняков объяснил действия МОК давлением западных спонсоров

Предсказать поведение преемника Томаса Баха на посту главы Международного олимпийского комитета невозможно. Об этом «Звезде» заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Сам Бах и Олимпийский комитет являются заложниками той экономической модели, которую они реализуют на практике. Дело в том, что огромное количество спонсоров МОК - это трансатлантические корпорации с западным участием. Поэтому они давят на МОК. Организация, к сожалению, не смогла преодолеть это политическое давление», - заявил Поздняков.

В текущий условиях президент Олимпийского комитета России считает приоритетной задачей сохранение страной своих позиций.

«Как вы знаете, Олимпийский комитет России находится в состоянии временного приостановления. Эта ситуация дает возможность обеим сторонам не делать скоропалительных движений и подготовиться к полноценному восстановлению отношений. Я доволен нынешним уровнем взаимоотношений. Они носят неформальный характер», - заключил президент ОКР.

С его слов, МОК и ОКР имеют опыт преодоления кризисов в отношениях с 2018 года. Накопленный опыт, по его мнению, позволит в сжатые сроки вернуться к полноформатному восстановлению отношений.