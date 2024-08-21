«Ланцет» сжег инженерную машину разграждения ВСУ в Курской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» атаковал инженерную машину разграждения ИМР-2М в приграничном районе Курской области. Видео уничтожения техники противника опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Боеприпас запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили украинскую инженерную машину разграждения в ходе разведки.

На записи, снятой с помощью разведывательного беспилотника, видно, как дрон-камикадзе влетает в объект. После удара происходит взрыв, машина на некоторое время исчезает во вспышке пламени, затем поднимаются клубы дыма, остатки техники продолжают гореть. Видеозапись подтверждает то, что машина была поражена.

Ранее Минобороны показало удар «Ланцетом» по САУ противника в Курской области. Самоходка ВСУ необратимо уничтожена - это видно на кадрах объективного контроля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.