ВС РФ уничтожили «Ланцетом» орудие М777 на правом берегу Днепра

Замаскированное американское буксируемое орудие М777 на правом берегу Днепра было уничтожено после того, как по нему ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет». Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

С помощью разведывательного беспилотника Zala операторы засекли цель. По полученным данным отработал «Ланцет». На кадрах объективного контроля хорошо видно, как после точного попадания происходит взрыв.

В описании к видео сказано, что подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» активно используют «Ланцеты». Барражирующие боеприпасы применяют для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на Каховском направлении в Херсонской области.

На данном участке спецоперации подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ лишили противника 12 орудий М-777.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении «Ланцетом» танка Т-64 в Харьковской области. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения бронемашины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.