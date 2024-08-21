Оговорки официального Киева о неподсудности боевиков ВСУ после принятия Римского статута говорят о попытке режима Зеленского снять с себя ответственность за военные преступления. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«ВСУ осуществили акт агрессии против России, совершив вторжение в Курскую область. Там совершены военные преступления. Какими бы одурманенными пропагандой не были украинские солдаты, некоторые из них понимают, что за это придется отвечать. Это решение должно снять с украинских военнослужащих ответственность, чтобы они совершали военные преступления, запугивая мирное население. Они хотят таким способом возбудить внутри России противостояние нашей власти», - объяснил Макушин.

Основополагающий документ Международного уголовного суда депутаты Верховной рады приняли подавляющим большинством голосов. Против высказался только один парламентарий.

В законопроекте о ратификации Римского статута есть положение о том, что МУС не сможет в ближайшие семь лет преследовать украинцев за совершение ими военных преступлений. По мнению эксперта РВИО, высшее руководство Украины это от ответственности не спасет.

«Мы фиксируем все факты военных преступлений, совершенных ВСУ. У нас есть опыт проведения военных трибуналов. Краснодарского, Харьковского, с которых все начиналось, и итогового Нюрнбергского. И я думаю, что мы проведем Киевский, Харьковский, Черниговский, Сумский, Одесский, Львовский процесс, где будем также пойманных Зеленского, Авакова, Турчинова, Порубия, Сырского, Залужного судить за военные преступления», - сказал Макушин.

Факт ратификации Украиной Римского статута позволит Киеву приобрести членство в международном уголовном суде. Между тем, полномочия МУС не признают Россия, США, Китай и целый ряд других крупных государств.