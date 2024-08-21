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Эксперт Макушин объяснил, зачем Киеву ратификация Римского статута

Попытки высшей власти Украины избежать ответственности за совершение киевским режимом военных преступлений обречены на неудачу, полагает эксперт РВИО Александр Макушин.
Ян Брацкий 2024-08-21 15:36:23
© Фото: Jens BÃ�ttner dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Оговорки официального Киева о неподсудности боевиков ВСУ после принятия Римского статута говорят о попытке режима Зеленского снять с себя ответственность за военные преступления. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«ВСУ осуществили акт агрессии против России, совершив вторжение в Курскую область. Там совершены военные преступления. Какими бы одурманенными пропагандой не были украинские солдаты, некоторые из них понимают, что за это придется отвечать. Это решение должно снять с украинских военнослужащих ответственность, чтобы они совершали военные преступления, запугивая мирное население. Они хотят таким способом возбудить внутри России противостояние нашей власти», - объяснил Макушин.

Основополагающий документ Международного уголовного суда депутаты Верховной рады приняли подавляющим большинством голосов. Против высказался только один парламентарий.

В законопроекте о ратификации Римского статута есть положение о том, что МУС не сможет в ближайшие семь лет преследовать украинцев за совершение ими военных преступлений. По мнению эксперта РВИО, высшее руководство Украины это от ответственности не спасет.

«Мы фиксируем все факты военных преступлений, совершенных ВСУ. У нас есть опыт проведения военных трибуналов. Краснодарского, Харьковского, с которых все начиналось, и итогового Нюрнбергского. И я думаю, что мы проведем Киевский, Харьковский, Черниговский, Сумский, Одесский, Львовский процесс, где будем также пойманных Зеленского, Авакова, Турчинова, Порубия, Сырского, Залужного судить за военные преступления», - сказал Макушин.

Факт ратификации Украиной Римского статута позволит Киеву приобрести членство в международном уголовном суде. Между тем, полномочия МУС не признают Россия, США, Китай и целый ряд других крупных государств.

#ВСУ #Верховная рада #РВИО #наш эксклюзив #военные преступления #трибунал #МУС #римский статут
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