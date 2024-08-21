Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда. За это решение проголосовали 281 депутатов, против - 1. Данный законопроект внес в парламент Зеленский.

В законопроекте о ратификации есть положение о том, что МУС не сможет в ближайшие семь лет привлекать к ответственности граждан Украины за военные преступления.

«Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение 7 лет после вступления в силу Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях)», — заявила депутат Ирина Геращенко.

Факт ратификации позволит Украине приобрести полноправное членство в Международном уголовном суде. Киев сможет участвовать в выборах судей и прокуроров МУС, а также участвовать в обсуждении наказания для лиц, виновных в совершении особо тяжких преступлений, вызывающих беспокойство всего международного сообщества.

Напомним, что полномочия МУС не признают Россия, США, Китай и ряд других крупных государств, представляющих интересы примерно половины населения планеты.