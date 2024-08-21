Винокур напомнил, чем для фашистов обернулось сражение на Курской дуге

Народный артист России Владимир Винокур напомнил Киеву, чем закончилось для фашистов прошлое сражение в Курской области, назвав руководство ВСУ «недоумками», которые забыли историю.

«Они не помнят, чем все закончилось и в Великой Отечественной войне - победой на Курской дуге - и пошли к Победе. И издревле еще в "Слове о полку Игореве" говорилось, что куряне - славные витязи», — сказал он в эфире «Открытого эфира» на «Звезде».

Сам Винокур родился в Курске и сейчас занимается помощью местным жителям. Он подчеркнул, что с регионом в это время находится вся страна.

Ранее благотворительный медицинский фонд «Герои» совместно с телеканалом «Звезда» направили медикам в зоне СВО партию востребованных лекарств. Специалисты заранее сформировали список необходимых медикаменов. Туда вошли обезболивающие препараты, антибиотики, антисептики, шовные материалы.