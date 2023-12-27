Фонд «Герои» отправит медикам из зоны СВО необходимые препараты

Партию самых востребованных лекарств получат медики в зоне специальной военной операции. Это совместная акция благотворительного медицинского фонда «Герои» и телеканала «Звезда».

В этот раз на передовую отправляются несколько грузовиков. Специалисты заранее выяснили, что прежде всего необходимо врачам, сформировали список. Среди лекарств - обезболивающие препараты, антибиотики, антисептики, шовные материалы.

«Большое количество медиков сейчас трудятся в госпиталях, близких к линии соприкосновения. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы у наших коллег были необходимые медикаменты, медицинское оборудование. До этого мы отправляли реанимобиль, для того чтобы спасать человеческие жизни. Мы будем в дальнейшем, помимо медикаментов и медоборудования, вести работу в сфере реабилитации, поскольку это следующее важное направление, когда ребята после хирургического лечения возвращаются либо в строй, либо в жизнь, и нужно быстрей восстанавливаться», - сказал президент фонда «Герои» Кирилл Маслиев.

Благотворительный фонд «Герои» с самого начала спецоперации занимается всесторонней поддержкой ее участников. Напомним, истории о тех, кто не остался равнодушным и решил поддержать наших бойцов, публикуются на канале, который был запущен Министерством обороны России, «Добро-Информ» и в Telegram-канале. Там же можно узнать подробную информацию о способах передачи помощи российским военнослужащим. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Ранее в Нефтекамске в центр по сбору гуманитарной помощи местные жители принесли нескоропортящиеся продукты, инструменты, теплые носки и книги. Коробки с товарами в скором времени отправят в зону СВО и передадут российским военным.