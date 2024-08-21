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СБУ арестовала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области

Как утверждается, он восхвалял российские войска и ожидал их прихода в регион.
Анна Назайкина 2024-08-21 13:17:55
© Фото: SBUkr, Telegram

Служба безопасности Украины арестовала настоятеля храма УПЦ в Винницкой области, который распространял пророссийские «нарритивы» среди религиозной общины.

Деятельность клирика украинская спецслужба назвала подрывной. 

«Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе», - заявили в СБУ.

Во время обысков у священника изъяли мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для «распространения враждебной пропаганды».

Сейчас настоятель храма находится под домашним арестом. Ему грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Общинам УПЦ дадут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

В последние годы Украина проводит политику вытеснения УПЦ, поощряя переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Радикалы захватывают и блокируют храмы, власти на местах лишают УПЦ прав на аренду земли под церквями.

#в стране и мире #УПЦ #храм #СБУ #арест #винницкая область
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