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Герой России заявил, что его рота действует героически и идет до конца

Майор Егор Захаров отметил слаженную работу его подразделения и отважный настрой бойцов.
2024-08-21 13:29:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отличившиеся участники специальной военной операции, которым сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героев России, рассказали, как получили награды и отметили роль подчиненных им бойцов.

«Наше подразделение работало очень слаженно, были ожесточенные бои, но все равно мы справились с этим, продавили противника и в конечном итоге овладели этим населенным пунктом, противник уже бежал. Личный состав нашего подразделения, в том числе моей роты, нашего мотострелькового батальона, он очень настроен, отважный. Каждую задачу мы выполняем героически, идем до конца», - рассказал майор Егор Захаров.

Старший лейтенант Муслим Муслимов выразил уверенность, что ВС РФ одержат победу над противником и заявил, что скоро поедет к сослуживцам в зону боевых действий.

«Я рад за такую награду. Эта награда не только моя, это награда моих ребят, которые выполняли боевую задачу», - признался он.

Подполковник Мирлан Джумагалиев указал на вклад личного состава, который вместе с ним выполнял боевые задачи. Он пообещал вернуться к сослуживцам, а тех, кто только собирается отправиться в зону спецоперации, призвал ничего не бояться.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Высшие госнаграды и именное огнестрельное оружие были вручены военнослужащим за мужество и героизм при выполнении задач СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награды #МО РФ #герои #СВО
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