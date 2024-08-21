Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации.

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Высшие госнаграды и именное огнестрельное оружие были вручены военнослужащим за мужество и героизм при выполнении задач СВО.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, а также поблагодарил их за отвагу и пожелал дальнейших успехов в ратном деле.

«Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан», - подчеркнул он.

Андрей Белоусов добавил, что награжденные в сложное и ответственное для России историческое время достойно выполняют воинский долг, проявля истинное отвагу и мужество.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Евкуров наградил бойцов ВДВ из состава группировки «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.