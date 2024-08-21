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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» героям СВО

Высшие государственные награды министр вручил в Национальном центре управления обороной России.
2024-08-21 11:01:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. 

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Высшие госнаграды и именное огнестрельное оружие были вручены военнослужащим за мужество и героизм при выполнении задач СВО. 

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, а также поблагодарил их за отвагу и пожелал дальнейших успехов в ратном деле. 

«Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надежно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан», - подчеркнул он.

Андрей Белоусов добавил, что награжденные в сложное и ответственное для России историческое время достойно выполняют воинский долг, проявля истинное отвагу и мужество. 

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Евкуров наградил бойцов ВДВ из состава группировки «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #нцуо #золотая звезда #Андрей Белоусов #Государственные награды
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