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«Ланцет» догнал танк Т-64 ВСУ в Харьковской области

Кадры объективного контроля получены в режиме реального времени.
2024-08-21 07:39:00
© Фото: Алексей Паньшин, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил танк Т-64 ВСУ в Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения бронемашины.

Российские военнослужащие обнаружили движущийся вдоль лесополосы танк ВСУ во время разведки в одном из районов в Харьковской области.

Разведданные были проанализированы, принято решение об огневом воздействии по боевой машине.

Прямым попаданием «Ланцета» танк боевиков был поражен. Кадры объективного контроля получены в режиме реального времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Харьковская область #ВСУ #ланцет
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