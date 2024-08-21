«Ланцет» догнал танк Т-64 ВСУ в Харьковской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил танк Т-64 ВСУ в Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения бронемашины.

Российские военнослужащие обнаружили движущийся вдоль лесополосы танк ВСУ во время разведки в одном из районов в Харьковской области.

Разведданные были проанализированы, принято решение об огневом воздействии по боевой машине.

Прямым попаданием «Ланцета» танк боевиков был поражен. Кадры объективного контроля получены в режиме реального времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.