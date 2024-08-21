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Директору ФСИН внесли представление после проверки колоний в Чувашии

Генпрокуратура выявила нарушения в исправительных учреждениях региона.
Сергей Лебедев 2024-08-21 11:53:12
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Генеральная прокуратура России после проверки исправительных учреждений Чувашии внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для этого стали выявленные нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

«После рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц», - добавили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, ранее директору ФСИН России вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний. Генеральная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере надзора за заключенными.

#в стране и мире #ФСИН #Прокуратура #нарушения #Чувашия #представление
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