Директору ФСИН внесли представление после проверки колоний в Чувашии

Генеральная прокуратура России после проверки исправительных учреждений Чувашии внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для этого стали выявленные нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

«После рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц», - добавили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, ранее директору ФСИН России вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний. Генеральная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере надзора за заключенными.