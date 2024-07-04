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Директору ФСИН вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний

В результате работы, проведенной по требованию Генпрокуратуры, число побегов удалось сократить более чем в три раза.
Алексей Курильченко 2024-07-04 10:40:24
© Фото: Ministry of Internal Affairs, Globallookpress

Генеральная прокуратура России выявила нарушения законодательства в сфере надзора за заключенными в колониях-поселениях. Данные нарушения, по данным ведомства, привели к росту числа побегов заключенных из мест отбывания наказания.

По данному факту прокуроры вынесли представление директору Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадию Гостеву. Также был проинформирован министр юстиции РФ. ФСИН уже приняла меры по исполнения требований прокуратуры.

За пять месяцев проведенной работы Генпрокуратуре и ФСИН удалось более чем в три раза сократить число побегов. В ГП заявили, что обеспечение законности в данной сфере находится под постоянным контролем.

#в стране и мире #ФСИН #колония #нарушения #генпрокуратура #побег
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