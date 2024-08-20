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Чернышенко: товарооборот между РФ и КНР за полугодие вырос на 4,8%

При этом, по словам вице-премьера, темпы прироста товарооборота отстают от прошлогодних показателей.
Сергей Лебедев 2024-08-20 13:44:41
© Фото: Правительство России © Видео: ТРК «Звезда»

В первом полугодии двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,8%. Он составил 113 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. При этом, по его словам, темпы прироста товарооборота отстают от прошлогодних показателей.

«Здесь нам есть над чем работать», - сказал Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Вице-премьер также выразил заинтересованность в долгосрочном развитии и укреплении отношений между странами.

Заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств прошло сегодня в Москве. Пекин на встрече представлял заместитель премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэн.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что объем торгового оборота между странами превышает ожидания. По его словам, товарооборот диверсифицируется, и делается это достаточно успешно.

#Китай #Россия #Экономика #в стране и мире #Дмитрий Чернышенко #Товарооборот
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