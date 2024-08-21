Минометчики группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ

Расчет российского миномета точно поразил украинский опорный пункт у границ Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Корреспондент лично наблюдал за тем, как минометчики ведут стрельбу. А вот результаты поражения стали доступны благодаря работе операторов беспилотников.

«На этих кадрах от воздушной разведки видно, как расчет миномета точно поражает опорник боевиков», - отметил корреспондент нашего телеканала.

Кроме этого, корреспондент отметил, что за прошедшую ночь противник пытался сделать вылазку - малая штурмовая группа ВСУ двинулась к границе Белгородской области, но была разбита.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-35М ударил ракетами С-8 по бронетехнике ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.