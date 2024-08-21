Минометчики группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ

Расчет российского миномета точно поразил украинский опорный пункт у границ Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.
Корреспондент лично наблюдал за тем, как минометчики ведут стрельбу. А вот результаты поражения стали доступны благодаря работе операторов беспилотников.
«На этих кадрах от воздушной разведки видно, как расчет миномета точно поражает опорник боевиков», - отметил корреспондент нашего телеканала.
Кроме этого, корреспондент отметил, что за прошедшую ночь противник пытался сделать вылазку - малая штурмовая группа ВСУ двинулась к границе Белгородской области, но была разбита.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-35М ударил ракетами С-8 по бронетехнике ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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