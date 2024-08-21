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Минометчики группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ

Российские военнослужащие корректируют огонь при помощи операторов беспилотных летательных аппаратов.
Андрей Лазарев 2024-08-21 10:51:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет российского миномета точно поразил украинский опорный пункт у границ Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. 

Корреспондент лично наблюдал за тем, как минометчики ведут стрельбу. А вот результаты поражения стали доступны благодаря работе операторов беспилотников. 

«На этих кадрах от воздушной разведки видно, как расчет миномета точно поражает опорник боевиков», - отметил корреспондент нашего телеканала.

Кроме этого, корреспондент отметил, что за прошедшую ночь противник пытался сделать вылазку - малая штурмовая группа ВСУ двинулась к границе Белгородской области, но была разбита. 

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-35М ударил ракетами С-8 по бронетехнике ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#белгородская область #ВСУ #Минометы #наш эксклюзив #Опорный пункт #Огневое поражение
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