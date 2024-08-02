Генпрокуратура РФ: новый миграционный закон несет угрозу для россиян

Новый миграционный закон может ограничить права россиян. Об этом сообщил глава правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов.

По его словам, документ дает право силовикам проводить обыски в жилищах без согласия проживающих там лиц. Для этого им необходимы «основания полагать», что там находится «контролируемое лицо».

Завалунов отметил, что этот документ имеет риски нарушения конституционного права жителей на неприкосновенность места проживания.

Ранее в МВД России заявили о выявлении почти на 133% больше случаев организации незаконной миграции за полгода.