В РФ выявили на 133% больше фактов организации незаконной миграции

Министерство внутренних дел России выявило почти на 133% больше случаев организации незаконной миграции за полгода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции», - говорится в сообщении.

При этом иностранцы и лица без гражданства совершили на 6,4% преступлений меньше, чем за такой же период прошлого года.

Уточняется, что количество преступлений в отношении иностранцев уменьшилось на 14,4%.

Ранее СК пресек деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции в Москве.