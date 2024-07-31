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В РФ выявили на 133% больше фактов организации незаконной миграции

Мигрантами было совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за период прошлого года.
Мария Зайцева 2024-07-31 15:07:51
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Министерство внутренних дел России выявило почти на 133% больше случаев организации незаконной миграции за полгода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции», - говорится в сообщении.

При этом иностранцы и лица без гражданства совершили на 6,4% преступлений меньше, чем за такой же период прошлого года.

Уточняется, что количество преступлений в отношении иностранцев уменьшилось на 14,4%.

Ранее СК пресек деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции в Москве.

#в стране и мире #гражданство #МВД #Иностранцы #преступления #организация #незаконная миграция
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