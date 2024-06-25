ВС РФ получили партию 152-миллиметровых самоходок «Мальва»

Ростех отгрузил в войска партию 152-мм колесных самоходных артиллерийских орудий «Мальва». Как сообщает пресс-служба госкорпорации, самоходки маневреннее артустановок на гусеничном ходу, но дешевле в эксплуатации.

Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. «Мальва» создана на базе шасси БАЗ. Боезапас насчитывает не менее 30 выстрелов. В передней части размещена кабина с местами для расчета, а сама артиллерийская установка расположена в корме.

По дорогам общего пользования может проехать без дозаправки 1 000 километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также гаубица помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.

Стрельба ведется всеми типами боеприпасов для 152-мм артустановок. Способна работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько боеприпасов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, достигают цели в одно время.

Ранее сообщалось, что в войска отправили новую партию боевых машин пехоты БМП-3.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.