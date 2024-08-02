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Россиянина Дубинина заочно арестовали за госизмену

По данным учреждения, он обвиняется также в содействии терроризму.
Глеб Владовский 2024-08-02 10:11:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Лефортовский районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест россиянина Александра Дубинина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на два месяца с момента пересечения им государственной границы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина обвиняется также в содействии терроризму. В настоящее время Дубинин объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно осудил украинскую актрису Андрианну Курилец за призыв убивать российских солдат.

#в стране и мире #Госизмена #Суд Москвы #ордер на арест
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