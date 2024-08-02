Россиянина Дубинина заочно арестовали за госизмену

Лефортовский районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест россиянина Александра Дубинина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... на два месяца с момента пересечения им государственной границы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина обвиняется также в содействии терроризму. В настоящее время Дубинин объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно осудил украинскую актрису Андрианну Курилец за призыв убивать российских солдат.