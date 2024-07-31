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Актрису Курилец заочно осудили за призыв убивать российских солдат

Андрианну Курилец заочно осудили на пять лет.
Мария Зайцева 2024-07-31 19:07:01
© Фото: Андрианна Курилець, VK

Басманный районный суд Москвы заочно осудил украинскую актрису Андрианну Курилец за призыв убивать российских солдат. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")», - говорится в сообщении.

Женщине грозит лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима, без права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете на два года.

Отбывание наказания начнется или с момента ее экстрадиции в Россию, или с фактического задержания в стране. Актриса объявлена в международный розыск.

Карточка с ее данными появилась в базе розыска МВД в прошлом году.

#Москва #в стране и мире #Украина #лишение свободы #Басманный суд #заочное обвинение #адрианна курилец #возбуждение ненависти
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