Актрису Курилец заочно осудили за призыв убивать российских солдат

Басманный районный суд Москвы заочно осудил украинскую актрису Андрианну Курилец за призыв убивать российских солдат. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")», - говорится в сообщении.

Женщине грозит лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима, без права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете на два года.

Отбывание наказания начнется или с момента ее экстрадиции в Россию, или с фактического задержания в стране. Актриса объявлена в международный розыск.

Карточка с ее данными появилась в базе розыска МВД в прошлом году.