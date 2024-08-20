Сестра показала игрушку, спасшую жизнь девочке из Суджи при атаке БПЛА

Мягкая игрушка спасла десятилетнюю девочку из Суджи при атаке ВСУ. Родственники вывозили на машине школьницу с братом, когда в открытый люк залетел вражеский дрон.

Беспилотник был начинен металлическими шариками похожими на дробь для ружья. Когда они разлетелись в разные стороны, девочка закрыла себя большим плюшевым котом.

«Вот такой он, в человеческий рост. Она сказала, что им закрылась, и ее не сильно затронула дробь. Сейчас она на костылях ходит», - рассказала сестра пострадавшей Елена.

У 10-летней девочки пострадало только колено - из него медики вытащили три осколка. Ее брат, который ехал с ней же в машине, получил травму черепа и осколочные ранения. Сейчас он находится на лечении в Москве. Ему провели восьмичасовую операцию.

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области эвакуировано более 800 человек. Их перевозят в пункты временного размещения по всей России.