Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги

Утром 20 августа в Киеве раздались взрывы. В городе в этот момент звучала сирена воздушной тревоги. Об этом передает украинское издание «Телеграф».

Сообщается, что в городе работала система ПВО.

Взрывы в Киеве также прогремели и нынешней ночью. Их сопровождала воздушная тревога. Она также была объявлена еще в восьми регионах Украины.

Российские Вооруженные силы наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Серьезные повреждения получил сам мост. Россия полагает, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы.

С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине ежедневно. В Кремле неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.