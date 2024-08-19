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В Киеве прогремели взрывы

В городе действовала воздушная тревога.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 03:42:57
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ночь на 19 августа в Киеве прогремели взрывы, в городе звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Жителей призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Она звучала 15 минут, согласно данным официального ресурса для оповещения населения. Воздушная тревога продолжает действовать в Полтавской и Сумской областях.

Ранее также сообщалось о взрывах в городе Херсон.

Напомним, воздушная тревога действовала в ночь на 19 августа в Киеве и Киевской области, а также в еще восьми регионах Украины.

#столица #Украина #Киев #взрывы #воздушная тревога
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