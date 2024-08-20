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WSJ: Израиль требует построить стену на границе сектора Газа и Египта

Тель-Авив также хотел бы сохранить присутствие части своих войск в этой области.
Владимир Рубанов 2024-08-20 04:42:08
© Фото: Chuck Kennedy U.S State, Global Look Press

Власти Израиля хотят, чтобы сектор Газа и Египет разделяла стена, пишет Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

В Тель-Авиве настаивают, что сооружение должно появиться в так называемом Филадельфийском коридоре. Израиль надеется пресечь строительство в этой зоне тоннелей со стороны ХАМАС.

Кроме того, Израиль хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, контролирующих этот район. Тель-Авив также хотел бы сохранить присутствие части своих войск в этой области.

В то же время Каир требует полного вывода израильских войск из Филадельфийского коридора и погранперехода Рафах. Пока дискуссия проходит без прогресса.

На прошлой неделе в Дохе прошли двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Представители ХАМАС отказались приехать на эту встречу.

В центре переговоров находится американский план урегулирования. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля одобрил предложения Вашингтона по прекращению огня.

По сведениям издания, лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал последний раунд переговоров «блефом для того, чтобы выиграть дополнительное время для Израиля».

#Египет #граница #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #стена #филадельфийский коридор
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