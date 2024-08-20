FP: из-за климата Ближний Восток станет непригодным для жизни

Катастрофическую войну в секторе Газа затмил другой кризис, охвативший Ближний Восток, пишет Foreign Policy. Речь о сильной жаре и нехватке воды.

В середине июля индекс жары в Дубае составил 62 градуса. В конце июня в Большой мечети в Мекке, Саудовская Аравия, температура превысила 51 градус. Эта жара совпала с сезоном хаджа. Более 1 300 человек погибли. А в Египте температура редко опускалась ниже 37 градусов с мая.

На самом деле, прошлым летом в регионе Персидского залива было жарче: до +70 в прибрежных районах Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти показания и непрекращающаяся жара в этом сезоне превысили «температуру влажного термометра», при которой люди, подвергаясь воздействию в течение шести часов, больше не могут охладиться, что приводит к болезням, связанным с жарой, и смерти.

Всемирный банк подсчитал, что к 2050 году дефицит воды приведет к сокращению ВВП в регионе на 14 процентов. В 2021 году в отчете ЮНИСЕФ говорилось, что к 2025 году в Египте может закончиться вода. Дефицит усугубляется ограничением Нила в верхнем течении из-за строительства плотины «Возрождение Эфиопии».

Сирия и Турция на протяжении многих лет спорят, потому что турки построили плотины вдоль рек Тигр и Евфрат, перекрыв поток на юг. И среди многих вопросов, которые разделяют израильтян и палестинцев, - право использовать горный водоносный горизонт Западного берега.

Помимо того, что экстремальная жара представляет серьезную угрозу жизни и благополучию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, жаркий регион может дестабилизировать политическую обстановку далеко за его пределами.

По данным Всемирного банка, к 2050 году из-за климатического кризиса в Северной Африке будут перемещены около 19 миллионов человек - примерно 9% местного населения. А для людей в этом регионе местом назначения по выбору является Европа.

В конце июля в Великобритании начались массовые акции протеста под антиисламскими лозунгами. Толчком стало убийство трех девочек в возрасте от семи до девяти лет в Саутпорте. Митингующие выступают против засилья мигрантов.