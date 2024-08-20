Константинов отметил лучший турпоток со времен СССР в городах Крыма

Туристический поток в Крыму летом 2024 года вырос на 20%, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов в эфире программы «Между там» с Натальей Метлиной.

«По городам ситуация разнится. Некоторые, например, достигли лучшего результата вообще за все время наблюдений после распада Советского Союза», - рассказал он.

Константинов связал такой рост, в частности, с развитием инфраструктуры.

«Колоссальные средства мы вложили в инфраструктуру. Каждое село выглядит как курортное. Где-то лучше, где-то хуже, но проделана работа в каждом селе, в каждом городе», - сказал спикер крымского парламента.

На полуострове полностью изменилась ситуация с дорогами, отметил Константинов.

«Люди это оценили. Можно легко перемещаться. «Таврида» изменила транспортный облик Крыма. Все это повлияло на людей. Все достаточно недорого, фруктов, овощей полно, солнца много, море идеальное - это все сработало», - заявил глава госсовета.

Кроме того, операторы рынка хорошо подготовились к этому сезону, считает Константинов. По его словам, они нарастили мощности, поработали с инфраструктурой и закупили оборудование.

Ранее сообщалось, что с января по май турпоток на полуостров составил 1 миллион 325 тысяч туристов. Это на 9% превышало уровень аналогичного периода 2023 года.