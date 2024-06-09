В Крыму в 2024 году побывали свыше миллиона туристов

Число посетивших Крым туристов в начале 2024 года превысил миллион человек. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

По словам политика, объекты размещения загружены в среднем на 50%, что на 8% выше уровня прошлого года. При этом, он отметил, что к приему приезжающих готовы порядка тысячи объектов размещения различных категорий общей вместимостью приблизительно 48 тысяч номеров.

«За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года», - утонил он.

По данным агентства, за 2023 год Крым посетили 5,2 миллиона туристов. В 2022 году этот показатель был равен 6,5 миллионам отдыхающих. А в 2021-м году полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.