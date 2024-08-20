NYT: Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию сдерживания КНР

Президент США Джо Байден принял новую «секретную» ядерную стратегию, которая переориентирует военную доктрину США на сдерживание Китая на фоне быстро растущих китайских ядерных арсеналов. Об этом сообщает издание New York Times

Новая ядерная стратегия, одобренная еще в марте, также предполагает подготовку к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Пекина, Москвы и Пхеньяна, говорится в материале. При этом документ настолько секретный, что его не существует в электронном виде.

«Документ... настолько засекречен, что у него нет электронных копий, только небольшое количество печатных копий, распространенных среди нескольких должностных лиц национальной безопасности и командиров Пентагона», - уточнил автор материала.

Также сообщается, что Белый дом официально не объявлял об этом, об изменениях стало известно из выступлений американских высокопоставленных чиновников. По их данным, арсеналы Китая стали более разнообразными и многочисленными.

Напомним, в начале августа в США заявили о возможном расширении своего ядерного арсенала. Подобное решение будет принято при условии отсутствия изменений в политике КНР, России и КНДР по ядерному оружию, сообщили в Пентагоне.